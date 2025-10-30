نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية، مؤكدًا عمق العلاقات الودية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وفد رئاسي لتقديم التهنئة

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية، في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع كازاخستان ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.