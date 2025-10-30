نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يعلن خوضه السباق الرمضاني المقبل2026.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان ماجد المصري عن خوضه السباق الرمضاني المقبل 2026 بمسلسل جديد، يحمل إسم "الراعي"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "المصري": "مساء الفل على الناس الحلوة.. إن شاء الله رمضان 2026 مسلسل «الراعي» إن شاء الله يعجبكم".

آخر أعمال ماجد المصري

ويذكر أ، آخر أعمال الفنان ماجد المصري هو مشاركته في مسلسل "إش إِش" مع الفنانة مي عمر، في رمضان الماضي 2025.

تفاصيل مسلسل "إش إش"

تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.