نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منسقية اللاجئين بدارفور في حوار لـ "دوت الخليج": عدد النازحين فى الفاشر تخطي 800 ألف شخص حتي الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاني مدينة الفاشر السودانية، آخر مدن إقليم دارفور من حصار خانق من قبل قوات الدعم السريع منذ شهر مايو لعام 2024، ما تسبب فى نزح الملايين من إقليم دارفور، وزيادة أعداد المخيمات، إضافة إلى تدهور النظام الصحي فى البلاد.

وكشف آدم رجال، الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين بإقليم دارفور، في حوار لموقع "دوت الخليج"، أن عدد النازحين من الإقليم تجاوز 8 مليون نازح، بينما تعدت أعداد النازحين فى الفاشر 800 ألف نازح حتي الآن.

وأشار رجال، إلى أن عدد مخيمات النازحين بلغ 156 مخيمًا في الداخل، متوقعًا تزايد أعداد النازحين في ظل استمرار تحديات توفير الاحتياجات الأساسية.

وأكد آدم الرجال، على انهيار النظام الصحي داخل دارفور بشكل كلي، مشيرًا إلى انتشار وباء الكوليرا ما نتج عنه أكثر من 571 حالة وفاة و14 ألف حالة إصابة.

ولفت إلى شح مصادر المياه الآمنة، مما يدفع النازحين للاعتماد علي الوديان الجارية والمفتوحة غير المحمية ما ينتج عنه تفشي الأمراض والأوبئة.

وأكد على الدور الذي تقوم به المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، وتعتبر واحدة من المؤسسات التى تعمل من خلال تنسيق العمل في المعسكرات المختلفة وتسليط الضوء علي قضايا النازحين واللاجئين المنسية، كما أنها تمثل قضايا النازحين وتتحدث نيابة عنهم.

جدير بالذكر، أن منسقية النازحين واللاجئيين في دارفور تعمل تطوعيًا دون مقابل وليس لديها جهات تمويل ولا ميزانية، بل تعتمد على التمويل ذاتيًا.