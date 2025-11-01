العالم اليوم - الشرع يزور واشنطن بعد أيام.. لماذا؟

انتم الان تتابعون خبر الشرع يزور واشنطن بعد أيام.. لماذا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في نوفمبر الحالي.

ولفت باراك إلى أن الزيارة ستأتي لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وردا على سؤال لصحفيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي، قال براك "نعم"، مضيفا أنه سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم داعش.

وشارك الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بين 22 و30 سبتمبر الفائت، وبذلك ستكون زيارة نوفمبر الزيارة الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة خلال شهرين تقريبا.