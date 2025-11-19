نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تخصص 615 مليون يورو لأوكرانيا مساعدات عسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن بلاده ستقدم 615 مليون يورو لأوكرانيا مساعدات عسكرية، بالإضافة إلى تخصيص قرابة 202 مليون يورو لمشاريع إعادة إعمار البلاد.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في مدريد: "ستحشد إسبانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو".

وأضاف رئيس الوزراء أن إسبانيا ستخصص 200 مليون يورو من خلال أداة مالية جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا، وما يقرب من مليوني يورو لمشروع مشترك مع الأمم المتحدة لاستعادة نظام التدفئة المركزية في مدينة سامار، المخصص لدعم أكثر من 28 ألف نسمة.

وشدد سانشيز على أن هذه الحزمة من المساعدات البالغة 817 مليون يورو تؤكد الدعم "الكامل والثابت" لكييف.

في وقت سابق، وصل زيلينسكي إلى إسبانيا في 18 نوفمبر الجاري. وكان قد زار مدريد في عام 2024 لتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية، وقبل عام شارك في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة خلال فترة الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.

من ناحيتها، أكدت روسيا أن توريد الأسلحة لأوكرانيا يعيق التسوية، ويشرك دول حلف "الناتو" مباشرة في الصراع، ويعتبر "لعبا بالنار".

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي. وأعلن الكرملين أن دعم أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.