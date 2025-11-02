عاجل- اجتماع أمريكي–صيني رفيع في ماليزيا يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات العسكرية بين الجانبين

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع أمريكي–صيني رفيع في ماليزيا يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات العسكرية بين الجانبين

عقد وزير الحرب الأمريكي اجتماعًا وُصف بالإيجابي مع وزير الدفاع الصيني، الأدميرال دونج جون، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوترات بين واشنطن وبكين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التواصل بين الجيشين الأمريكي والصيني، وأكدا على أهمية إنشاء قنوات اتصال عسكرية مباشرة لتجنب أي سوء فهم أو تصعيد محتمل في مناطق النزاع، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن الحوار العسكري بين البلدين يمثل خطوة أساسية نحو بناء الثقة المتبادلة وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية، فيما شدد الأدميرال دونج جون على ضرورة احترام المصالح الحيوية لكلا الطرفين والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرحلة دقيقة تتخللها توترات بشأن ملفات عدة، أبرزها الأمن في بحر الصين الجنوبي والتكنولوجيا والدعم العسكري لتايوان.