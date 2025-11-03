نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة في غزة: 10 شهداء خلال 24 ساعة وقصف إسرائيلي متواصل شرق خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

قصف مدفعي وعمليات نسف شرق خان يونس

شهدت بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا تخللته عمليات نسف لعدد من المنازل، بالتزامن مع تصعيد ميداني مستمر في محيط البلدة.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين شرق خان يونس، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من هدوء نسبي، إلا أن الخروقات الإسرائيلية أعادت التوتر إلى المنطقة الجنوبية من القطاع.

إطلاق نار كثيف من زوارق الاحتلال في البحر

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بشكل مكثف قبالة شواطئ المحافظة الوسطى، ما تسبب في إثارة الذعر بين الصيادين وإجبارهم على مغادرة البحر.

ويُعد هذا الإجراء من أبرز الانتهاكات المتكررة التي تستهدف قطاع الصيد البحري في غزة، وتؤثر مباشرة على مصادر رزق آلاف العائلات.

خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن الخروقات الإسرائيلية تتواصل، وتشمل:

عمليات استهداف مباشر للمدنيين

قصف مناطق متفرقة

منع فتح معبر رفح البري بشكل كامل

تعطيل سفر المرضى والجرحى للعلاج

عدم دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها

وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة داخل القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمال غزة، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على القطاع.