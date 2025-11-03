العالم اليوم - كشف أسرار المقاتلة الصينية الشبحية الغامضة "جيه-36"

انتم الان تتابعون خبر كشف أسرار المقاتلة الصينية الشبحية الغامضة "جيه-36" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:17 مساءً - ظهرت المقاتلة الشبحية الصينية الجديدة " تشنغدو جيه-36" J-36، التي يُعتقد أنها أول طائرة مقاتلة في العالم من الجيل السادس، علنا لأول مرة مؤخرا، ما يمثل قفزة نوعية في مجال الطيران العسكري.

بتصميمها الخالي من الذيل وميزاتها الشبحية المتقدمة، تقلل المقاتلة الشبحية الجديدة "جيه-36" من إمكانية رصدها بالرادار وتتمتع بقدرات بعيدة المدى، ما يجعلها أداة قوية للاستطلاع والقتال، كما يعزز تصميمها ثلاثي المحركات سرعتها ومداها، ويقلل من حاجتها للتزود بالوقود.

ووفقا للخبراء العسكريين، يشكل وجود هذه الطائرة المقاتلة تهديدا للمصالح الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتكثف سباق التسلح الجوي.

وبينما تُواصل الصين تحديث جيشها، لا تمثل "جيه-36" مجرد طموح تكنولوجي فحسب، بل دفعة استراتيجية لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية.

المقاتلة الصينية جيه-36

بعض العنوان في الصحافة الغربية بعد الكشف عن مقاتلة جيه-36:

قد تكون المقاتلة الصينية J-36 هي "العدو اللدود" للقاذفة الأميركية "بي-21 ريدر" B-21 Raider

قد لا تكون المقاتلة الصينية J-36 قادرة على تغيير قواعد اللعبة بشكل جذري في نهاية المطاف.

المقاتلة الصينية J-36 من الجيل السادس تحمل رسالة إلى القاذفة الأميركية "بي-21 ريدر".

اختراق صيني في مجال التخفي: مقاتلات الجيل السادس الصينية تحمل رسالة إلى المقاتلة "إف-47" F-47

قد تكون المقاتلة الصينية J-36 في الواقع "قاذفة قنابل تكتيكية شبحية".

المقاتلة الشبحية الصينية J-36 تُحدث صدمة في البنتاغون.

مواصفات المقاتلة الصينية الشبح جيه-36

المميزات الرئيسية للمقاتلة

تصميم بدون ذيل : يعتمد التصميم على أسطح تحكم أكثر ديناميكية لزيادة المناورة والتحكم.

: يعتمد التصميم على أسطح تحكم أكثر ديناميكية لزيادة المناورة والتحكم. قدرات تخفٍ متقدمة : تم تحسين التصميم لتقليل قابلية الرصد من قبل أجهزة الرادار، بما في ذلك استخدام محركات متقدمة ذات بصمة حرارية منخفضة وعوادم معدلة.

: تم تحسين التصميم لتقليل قابلية الرصد من قبل أجهزة الرادار، بما في ذلك استخدام محركات متقدمة ذات بصمة حرارية منخفضة وعوادم معدلة. أداء عالي : يهدف التصميم إلى تحقيق سرعات فائقة وقدرات مناورة محسنة، مما يعزز فعالية المقاتلة في المعارك الجوية.

: يهدف التصميم إلى تحقيق سرعات فائقة وقدرات مناورة محسنة، مما يعزز فعالية المقاتلة في المعارك الجوية. قدرات متعددة : تشمل القدرات إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل الحربي الذي يركز على الشبكة، والقدرة على التحكم في طائرات مسيرة تابعة.

: تشمل القدرات إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل الحربي الذي يركز على الشبكة، والقدرة على التحكم في طائرات مسيرة تابعة. استراتيجية طموحة : تعكس هذه المقاتلة رؤية الصين لتعزيز قدراتها الجوية وزيادة نفوذها التكنولوجي والعسكري على المستوى العالمي.

: تعكس هذه المقاتلة رؤية الصين لتعزيز قدراتها الجوية وزيادة نفوذها التكنولوجي والعسكري على المستوى العالمي. التحكم: تعتمد على التحكم الرقمي بالطيران (fly-by-wire) وربما أسطح تحكم موجهة عبر الكمبيوتر

الأبعاد والتصميم

الطول: حوالي 22.5 مترًا

باع الجناح: حوالي 24 مترًا

مساحة الجناح: 248 مترًا مربعًا

المحركات: 3 محركات

التصميم: بدون ذيل وبجناح دلتا

وزن إقلاع أقصى يصل إلى 55 طنًا

الأداء والقدرات

السرعة القصوى: 2.5 ماخ

المدى القتالي: حوالي 3000 كيلومتر

قدرة على حمل أسلحة متقدمة وأنظمة إلكترونية متطورة.

قادرة على حمل كمية كبيرة الوقود

القدرات القتالية والشبكية

شبكية متقدمة: تُعتبر عقدة رئيسية ضمن منظومة حرب شبكية متقدمة، قادرة على التحكم بالعديد من الطائرات بدون طيار.

مخزن أسلحة ضخم: يتيح حمل أسلحة كبيرة لتدمير أهداف مثل حاملات الطائرات والقواعد الجوية.

القدرات الهجومية: قادرة على إطلاق أسراب من الذخائر المتسكعة ضد قواعد جوية بعيدة.

واستنادا إلى تقارير إعلامية وتحليلات الخبراء، أصبحت المعلومات المتعلقة بالطائرة المقاتلة الصينية "تشنغدو جيه-36"، متاحة للجمهور في أواخر عام 2024.

ونُشرت الصور الأولى للأقمار الصناعية التي يعتقد أنها تصور الطائرة في 26 ديسمبر 2024.

ونوهت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى تصريحات خبراء عن حمولة صاروخية غير مسبوقة للمقاتلة "جيه - 36" تضم 12 صاروخا هجوميا بعيد المدى ما يعني ضعف حمولة المقاتلات الأميركية الحالية.

وتتميز المقاتلة بحجم كبير، مع منطقة أنف رفيعة وعريضة وخطوط تشاين ممتدة إلى قسم الجناح.