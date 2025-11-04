الرياضة

صلاح سليمان: زيزو وتريزيجيه صفقات "ملهاش لازمة".. والأهلي تعاقد معهم لتهدئة الجمهور

أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها الاهلي في الميركاتو الماضي كانت "عشوائية".

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: انسحاب أمام الزمالك في الموسم الماضي كانت وراء الصفقات العشوائية من اجل تهدئة الجماهير 
واضاف:  مسؤولي الأهلي اتعاقدوا مع اكتر من لاعب ف نفس المركز، وتركوا احتياجات الفريق الحقيقة مثل مركز الدفاع.

وتابع:  عقب الانسحاب وهجوم الجماهير على إدارة الأهلي، حاولوا يراضوهم بصفقات مكانش ليها لازمه مثل أحمد سيد زيزو وتريزيجيه وأشرف  بن شرقي

