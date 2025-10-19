نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر أمني إسرائيلي: سلاح الجو يشن نحو 20 غارة على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن حتى الآن نحو 20 غارة على مواقع داخل قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن طبيعة الأهداف المستهدفة وحجم الخسائر الناتجة عن الغارات لم يتم الكشف عنها بعد.

وتأتي هذه الغارات في ظل توتر متصاعد في قطاع غزة بعد اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تؤكد حماس التزامها بالاتفاق وأنها لا علم لها بأية اشتباكات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما فيها مدينة رفح.