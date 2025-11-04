نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان: زيزو وتريزيجيه صفقات "ملهاش لازمة".. والأهلي تعاقد معهم لتهدئة الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها الاهلي في الميركاتو الماضي كانت "عشوائية".

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الموسم الماضي كانت وراء الصفقات العشوائية من اجل تهدئة الجماهير

واضاف: مسؤولي الأهلي اتعاقدوا مع اكتر من لاعب ف نفس المركز، وتركوا احتياجات الفريق الحقيقة مثل مركز الدفاع.

وتابع: عقب الانسحاب وهجوم الجماهير على إدارة الأهلي، حاولوا يراضوهم بصفقات مكانش ليها لازمه مثل أحمد سيد زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي