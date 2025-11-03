العالم اليوم - السوداني: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بتحقيق هذا الشرط

انتم الان تتابعون خبر السوداني: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بتحقيق هذا الشرط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الإثنين، إن العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك "لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد".

وأكد السوداني أن هناك خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش من العراق، بحلول سبتمبر 2026، لأن تهديدها قد خفت حدته بشكل كبير.

وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز" في بغداد "داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفرة". وأضاف "إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا هو مطلب الجميع".

وأشار إلى أن الفصائل قد تدمج داخل قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.

ويحاول العراق إيجاد سبيل لإنجاز مهمة تتسم بالحساسية السياسية وهي نزع سلاح جماعات مدعومة من إيران في ظل ضغط من الولايات المتحدة التي قالت إنها تود من السوداني تفكيك جماعات مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي وهي جماعة تنضوي تحت لوائها فصائل شيعية أخرى.

واتفقت الولايات المتحدة والعراق على انسحاب مرحلي للقوات الأميركية مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام المقبل. وبدأ الخفض المبدئي لعدد القوات هذا العام.

وقال السوداني: "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".