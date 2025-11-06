العالم اليوم - 47 شركة ناشئة تقدّم عروضها في اليوم الأول من بيبان 2025

انتم الان تتابعون خبر 47 شركة ناشئة تقدّم عروضها في اليوم الأول من بيبان 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - شهد اليوم الأول من فعاليات ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تقديم 47 شركة ناشئة عروضها أمام مستثمرين وجهات ممكنة على مسرح Pitching، ضمن خمس مجموعات احتضنتها مسرّعات محلية ودولية شملت Amad Tech، The Garage، BLOOSM، Orbit، و500 Global.

وقدّمت هذه الشركات التي تنشط في مجالات متنوعة حلولًا تقنية وتجارية، تركز على تسريع دخول السوق وتعزيز قابلية التوسّع، وإبرام شراكات التمويل والتوزيع. وعرضت مجموعة Amad Tech شركات تعمل في قطاع المدفوعات والخدمات الرقمية، واللوجستيات، وسلاسل الإمداد، وحلول الأعمال التي تسعى لتحسين الكفاءة التشغيلية والامتثال وتوسيع قنوات الوصول إلى العملاء.

واستعرضت مجموعة The Garage حلولًا تطبيقية في التعليم، والمنصّات الرقمية، والخدمات المساندة للأعمال، مع تركيز على تجربة المستخدم والربط مع الجهات الممكنة، فيما طرحت مجموعة BLOOSM نماذج مبتكرة تمتد من التقنيات المتقدمة والصحة الرقمية إلى حلول الأعمال القائمة على البيانات، وركّزت على تحويل البيانات إلى قرارات وأتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل.

أما مجموعة Orbit فطرحت حلولًا عملية في اللوجستيات، والتقنيات السحابية، والتعهيد الذكي، والتقنيات العقارية، مع التركيز على مواءمة الحلول مع احتياجات السوق وتسريع الوصول إلى المستخدم النهائي, وقدّمت مجموعة 500 Global عروضًا لشركات ريادية تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والخدمات المؤسسية، ومحتوى المستهلك، مع استعراض قدراتها على التوسّع والنمو، ونجاح التجربة، وعرضت فرصًا لعقد شراكات للدخول إلى أسواق جديدة.

ويتيح مسرح "Pitching" في ملتقى بيبان منصة مباشرة تربط المؤسّسين بالمستثمرين والجهات الممكنة، من خلال عروض مركّزة واجتماعات مهنية تتيح قراءة فورية لاتجاهات السوق، وترتيب فرص التمويل والتوسّع، مما يعزّز قدرة الشركات الناشئة على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى منتجات أو خدمات جاهزة للنمو داخل المملكة والمنطقة.

ويأتي ملتقى "بيبان 2025" تأكيدًا لدوره منصة ريادية عالمية تسهم في تمكين روّاد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى 8 نوفمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور أكثر من 200 متحدث محلي وعالمي، و1000 عارض من روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء، ومشاركة نحو 150 دولة.