تعرف علي موعد انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 07:36 مساءً - تنطلق مساء اليوم الخميس عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى تستمر يومى الجمعة والسبت، وفقًا للجدول الزمنى الذى أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، وتفتح أولى لجان التصويت أبوابها فى نيوزيلندا بعد قليل، نظرا لفارق التوقيت.

انطلاق تصويت المصريين فى انتخابات مجلس النواب بنيوزيلندا

وأكدت الهيئة فى قرارها رقم 56 لسنة 2025 أن لكل مصرى مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته، شريطة أن يكون اسمه مسجلًا بقاعدة بيانات الناخبين وأن يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي، وتتم عملية التصويت عبر الاقتراع السرى العام المباشر في مقار القنصليات والسفارات أو أى مقر آخر تحدده الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ويشرف على العملية لجان مكونة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، بمساعدة أمناء وعاملين من وزارة الخارجية.

ويبدأ الاقتراع من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بتوقيت الدولة المقام فيها، مع تخصيص ساعة راحة تحددها اللجنة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم، وفى حال تواجد ناخبين لم يدلوا بأصواتهم عند انتهاء الميعاد، يستمر التصويت حتى إتمام الإدلاء بالأصوات.

كما يمكن لكل مرشح أو ممثل قائمة تعيين ممثل له في كل لجنة انتخابية بالخارج، على أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ الهيئة بأسماء ممثليه قبل يومين من بدء الاقتراع.