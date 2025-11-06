عارفة عبد الرسول في أول ظهور لها بعد رحيل زوجها: محضرتش مشهد الدفن

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة عارفة عبد الرسول كضيفة خلال برنامج ورقة مع الاعلامية يمني بدراوي المذاع علي شاشة قناة النهار، والذي يعتبر الظهور الأول لها بعد رحيل زوجها المخرج المسرحي مصطفي درويش.

تحدثت الفنانة عارفة عن علاقتها بزوجها في أول ظهور لها بعد وفاته قائلة، "كان تعبان بشكل كبير قبل وفاته، وليست المرة الأولي التي يتعب فيها، فكنت متعودة علي ذلك خاصة في كل عيد، وأبلغتني بالوفاة ابنتي وكنت في القاهرة ولم أنهار أو ابكي حتي هذه اللحظة، لان كلنا سوف نموت".

وعن حقيقة عدم ذهابها إلى المقابر قالت، " بالفعل بم أذهب إلى المقابر، فقد تعودت على ذلك من خلال عائلتي، وافتقدت أشياء كثيرة بعد رحيله، من أهمها تجمعنا العائلي مع أولادي كل يوم جمعة ".



وعن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني قالت، بدأت مشواري الفني في سن متقدم بالصدفة، ولكنني كنت أحلم باستمرار بالشهرة، ومريت مع زوجي بظروف صعبة، حتي بعد انتقالي إلى القاهرة من أجل تحقيق حلمي، فكنت اكل عسل بطحينة لمدة سنة وأكثر حتي أوفر المال وأرسله إلى أسرتي.

وتواصل عارفة عبد الرسول تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة قائلة، " يتبقي لنا مشاهد قليلة وننتهي من الجزء الخامس، والذي يشمل مغامرات جديدة وتحديات أكثر، وكواليس العمل مع شيكو وهشام ماجد رائعة".

وعن مسلسل عائلة كواك قالت، في بداية قدمنا الجزء الأول بجهود ذاتية، ثم علمت أن شاهد قد اشترت المسلسل وطلبت منه أجزء أخري، في الحقيقة لم أكن في البداية اعرف اسلام فوزي، ولكنه شخص جميل ".

وذكرت تعاونها مع الفنان أحمد عز خلال مسلسل أبو عمر المصري قائلة، " في البداية كان التعامل بحدود، رغم أنني كنت اجسد دور خالته الحنونة التي تحبه، فتعجبت لذلك، وفي اليوم التالي، جاء التصوير وقبل يدي، فكنت سعيدة للغاية وقولت لهم انا كدا مش عايزة حاجة تاني خالص".