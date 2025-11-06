المطرب محمد حسن ضيف بودكاست "شادي والنجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف بودكاست "شادي والنجوم" المطرب محمد حسن في حلقة مميزة قدمها الإعلامي شادي محمد عبر راديو "في السكة". وتحدث خلالها محمد حسن عن مشواره الفني، وأبرز محطاته الغنائية، وكواليس أعماله الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحلقة أجواءً من المتعة والتلقائية، حيث نجح شادي محمد في إدارة الحوار بأسلوبه المرح والمحبب، ما جعل الحلقة قريبة من قلوب الجمهور ومليئة بالمواقف الطريفة والإنسانية.

يُذكر أن محمد حسن اشتهر بصوته الدافئ وأدائه المميز للأغاني الطربية، وحقق شهرة واسعة عقب مشاركته في برنامج Arab Idol، حيث لفت الأنظار بقدرته على تقديم الأغاني الكلاسيكية بأسلوب عصري، كما طرح عددًا من الأغاني الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور.

الجدير بالذكر أن المنسق الإعلامي للبرنامج هي ولاء السيد، التي حرصت على خروج اللقاء بشكل احترافي ومميز من حيث التنظيم والترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اخر حفلات محمد حسن

وكان الفنان محمد حسن قد تألق من قبل خلال فقرته الغنائية ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدّم أغنية "بيلوموني ليه" للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور، وأبدع محمد حسن في أداء الأغنية بصوته الدافئ وإحساسه العالي، مجسدًا روح الطرب الأصيل التي تميز هذا الحدث الفني الكبير، ليعيد للجمهور أجواء الزمن الجميل ويؤكد مكانته بين الأصوات الشابة القادرة على الحفاظ على التراث الغنائي العربي