الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة

الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باتجاه قرية الصمدانية الغربية ومزرعة جورة الشيخ بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن تسع عربات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية وصولا إلى قرية أوفانيا، ثم اتجهت نحو مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين قرية أوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وذكرت أن قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من أربع سيارات عسكرية توغلت أيضا من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المهدمة باتجاه قرية الصمدانية الغربية، وأقامت حاجزا في موقع بين بلدة العجرف والصمدانية الشرقية بريف المحافظة الجنوبي.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في وقت سابق اليوم أيضا باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي في ريف القنيطرة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في وقت تطالب فيه سوريا المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات.