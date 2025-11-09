العالم اليوم - "معارك الخط الأصفر".. بيان إسرائيلي وآخر لحماس

انتم الان تتابعون خبر "معارك الخط الأصفر".. بيان إسرائيلي وآخر لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 11:20 صباحاً - أصدرت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، بيانين عن معارك وهجمات في المنطقة التي تعرف باسم "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملياته قرب "الخط الأصفر" في خان يونس بعد شهرين من القتال، بينما اتهمت حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتحميلها مسؤولية الاشتباكات في رفح، في أحدث مؤشر على هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن "اللواء العاشر عمل خلال الشهرين الماضيين في محيط خان يونس، وأعيد نشره لاحقا شرق الخط الأصفر وفقا لتوجيهات سياسية، لتمكين تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان أن القوات "قضت على عشرات الإرهابيين الذين شكلوا تهديدا لهم في المنطقة"، وفككت "مئات المواقع والبنى التحتية فوق الأرض وتحتها"، مشيرا إلى العثور على "فتحة نفق تابعة لحماس" قرب منطقة الخط الأصفر في خان يونس، وعدد من "الأسلحة ومعدات المراقبة".

وأوضح الجيش أن اللواء العاشر شارك في 3 جولات قتال سابقة شمالي وجنوبي القطاع، ونُشر حاليا قرب الخط الأصفر ضمن مهام "الدفاع عن التجمعات السكانية في الجنوب".

وأكد أن قواته المنتشرة في المنطقة ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد مباشر" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، قالت حماس في بيان إن الجيش الإسرائيلي "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن الاشتباكات مع مقاتليها في رفح، مضيفة أن عناصرها "يدافعون عن أنفسهم داخل مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال".

وأكدت الحركة أن "مبدأ الاستسلام غير موجود في قاموسها"، داعية الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم وضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من التذرع بحجج واهية لخرقه واستهداف المدنيين".

وأضافت حماس أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية تمت "في ظروف معقدة وصعبة"، مشيرة إلى أنها التزمت بما نص عليه الاتفاق، لكنها قالت إن "استكمال استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب فرقا ومعدات فنية إضافية".

ورسمت إسرائيل خطا بطول قطاع غزة، ويسيطر جيشها على المنطقة الواقعة شرقه، التي تزيد مساحتها قليلا على نصف مساحة القطاع.