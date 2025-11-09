العالم اليوم - إسرائيل تتسلم جثة غولدن من حماس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتسلم جثة غولدن من حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 04:21 مساءً - أعلنت إسرائيل، الأحد، تسلم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن من الصليب الأحمر، الذي تسلمها بدوره من حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "تلقينا من الصليب الأحمر تابوتا يحتوي على جثة هدار غولدن".

وكان الجندي الإسرائيلي قد قتل في عام 2014، وتم احتجاز جثته في الأسر لأكثر من 11 عاما.

وسيتولى المعهد الإسرائيلي للطب الشرعي تحديد هويتها، وإذا تم التعرف على الجثة على أنها لأحد الرهائن فسوف يتبقى 4 جثث لرهائن في غزة.

وتأتي إعادة الجثامين بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري في غزة منذ 10 أكتوبر.

ومع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، كانت حماس تحتجز 48 رهينة في غزة، هم 20 أحياء و28 لقوا حتفهم، من أصل 251 خطفوا يوم هجوم السابع من أكتوبر.