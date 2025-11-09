نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل استلمت 24 جثمانًا من "حماس" وتواصل الجهود لتحديد مصير 4 جثث لا تزال موجودة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بأن الجهات الفلسطينية سلمت 24 جثمانًا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة أربعة جثامين تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين.

وأوضح المراسل أن الجثامين المتبقية هي لكل من:

ران نؤيلي

درور أور

ميني نودوأرد

وسوتتيساك رينتلاك العامل التايلندي.

واشار مراسلنا إلى أن التقديرات ترجح تبخر جثامين ثلاثة منهم جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق في القطاع.

هذا وأعلنت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نيتها تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي تم العثور عليها أمس السبت في أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح، ليصبح عدد الجثث الإسرايلية المسلمة 24.

كما وأعلنت كتائب القسام عن حاجتها لفرق ومعدات تقنية إضافية لاستخراج جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجناح العسكري لحماس: "عملية استخراج الجثث في الفترة السابقة تمت في ظروف بالغة الصعوبة، ومع ذلك، أنجزنا كل ما كان مطلوبا منا وفق الاتفاق، ونؤكد أن استخراج الجثث المتبقية يتطلب فرقا ومعدات تقنية إضافية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة بالقطاع.

ولقي 241 شخصا مصرعهم فيما أصيب 609 آخرون وانتشلت جثامين 513 قتيلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر 2025.