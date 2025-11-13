نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس: نجاح طلاب الثانوية العامة في غزة دليل على صمود الشعب الفلسطيني رغم الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت حركة حماس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بيانًا أعربت فيه عن اعتزازها بالنجاح المشرف لطلاب الثانوية العامة في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإنجازات التعليمية تأتي رغم الظروف القاسية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال البيان: "النجاح المشرف لطلاب الثانوية العامة يؤكد أن رغم تدمير الاحتلال الممنهج للمدارس والجامعات واستهدافه للطلبة والمعلمين، لن يستطيع كسر عزيمة شعبنا".

التعليم في غزة يواصل الصمود

وأشار البيان إلى أن الطلاب والمعلمون في غزة أظهروا إرادة قوية وإصرارًا على إكمال مسيرتهم التعليمية، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الحرب والدمار الذي طال المنشآت التعليمية، وانقطاع الكهرباء، ومشكلات الوصول إلى المدارس ومواد التعلم.

وأكدت حركة حماس أن إنجاز الطلاب في امتحانات الثانوية العامة يمثل انتصارًا للتعليم الفلسطيني وللإرادة الوطنية، ويجسد قدرة المجتمع على مواجهة الصعوبات المستمرة والعمل على بناء مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني.

دور المؤسسات التعليمية والدولية

وشدد البيان على أهمية استمرار دعم العملية التعليمية من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة، ويحافظ على استمرارية التعليم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور

واختتمت حركة حماس بيانها بالقول إن نجاح الطلاب في الثانوية العامة يعد رسالة أمل وصمود لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أن التعليم هو السلاح الأبرز في مواجهة التحديات، وأن عزيمة الشعب الفلسطيني لا يمكن كسرها.