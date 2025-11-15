العالم اليوم - فرضية جديدة عن وفاة نجم الزمالك محمد صبري.. الحادث ليس السبب

انتم الان تتابعون خبر فرضية جديدة عن وفاة نجم الزمالك محمد صبري.. الحادث ليس السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 02:16 مساءً - أثارت وفاة محمد صبري، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة واسعة من الحزن في الأوساط الرياضية، بعد أن لقي مصرعه فجر الجمعة عن عمر ناهز 51 عاما، إثر حادث سير أثناء عودته إلى منزله.

ورغم أن الحادث بدا في بدايته السبب المباشر للوفاة، ظهرت خلال الساعات الماضية رواية جديدة ترجّح أن اللاعب تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبل وقوع التصادم.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث عندما انحرفت سيارة صبري واصطدمت بمبنى قيد الإنشاء، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق للوقوف على التفاصيل الكاملة.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، إن صبري كان يجلس مع عدد من أصدقائه في منطقة المهندسين قبل أن يشعر بتوعّك ويُغمى عليه لوقت قصير، ثم استعاد وعيه وغادر المكان متجها إلى منزله.

وأوضح نبيه أن صبري اتصل بزوجته أثناء قيادته السيارة، وأخبرها أنه يشعر بألم شديد في صدره، وطلب منها التوجه إلى أحد المستشفيات في التجمع الخامس، قبل أن ينقطع الاتصال بينهما.

ويرجّح أن اللاعب فارق الحياة في تلك اللحظات نتيجة الأزمة الصحية، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة.

نادي الزمالك نعى لاعبه السابق في بيان رسمي، معلنا حالة الحداد لمدة 3 أيام، وقرر إقامة عزاء للفقيد يوم الأحد المقبل في مقر النادي.

ويُعد محمد صبري أحد أبرز نجوم خط الوسط في تاريخ الزمالك خلال تسعينيات وبداية الألفية، وترك بصمة واضحة مع المنتخب المصري أيضا، قبل أن يتجه إلى التدريب بعد اعتزاله.

وتترقب الجماهير المصرية ما ستسفر عنه التحقيقات حول تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة النجم الراحل، وسط حالة من الصدمة والحزن على رحيله المفاجئ.