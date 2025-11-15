العالم اليوم - 3 إضافات طبيعية تجعل كوب الماء أكثر قوة وفائدة

انتم الان تتابعون خبر 3 إضافات طبيعية تجعل كوب الماء أكثر قوة وفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 03:28 مساءً - الماء هو السائل الأساسي في الجسم، إذ يساعد على الترطيب ويدخل في سير العديد من الوظائف الحيوية، ويمكن تعزيز فوائده من خلال إضافات طبيعية مثل بذور الشيا، الملوخية، وماء جوز الهند.

الماء مع بذور الشيا يمثل ماء بذور الشيا جرعة ترطيب مدعومة بالألياف والبروتين، وأحماض أوميغا 3، والدهون الصحية، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وفقا لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث". وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في: تحسين الهضم والشعور بالشبع، مما يقلل الجوع.

تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة ببعض الأمراض.

تقوية العظام وزيادة كثافتها.

تحسين ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. ماء الملوخية يمكن الحصول عليه عن طريق نقع قرون الملوخية في الماء طوال الليل. ويعتقد أن ماء الملوخية يساعد على: تنظيم حركة الأمعاء بفضل محتوياته الغنية بالألياف.

تخفيف حدة زيادة الأحماض في المعدة، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي. ماء جوز الهند يستخرج من داخل حبات جوز الهند الطازجة، ويعد مصدرا طبيعيا للإلكتروليتات مثل الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم. ومن فوائده: الحفاظ على توازن المعادن وترطيب العضلات والأعصاب.

تحسين ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.

زيادة مضادات الأكسدة وحماية الخلايا من التلف.

تقوية العظام والأسنان بفضل محتواه من الكالسيوم.

