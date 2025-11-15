العالم اليوم - فضيحة التبرعات.. نصف مليار نهبتها مؤسسات إخوانية باسم غزة

انتم الان تتابعون خبر فضيحة التبرعات.. نصف مليار نهبتها مؤسسات إخوانية باسم غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - نصف مليار دولار طفت إلى السطح، لكنها، على الأرجح، ليست سوى قمة جبل جليدي لـ"اقتصاد سياسي" طالما عاش على ريع القضية الفلسطينية.

لم يكن ما جرى كشفا صادما بقدر ما كان توثيقا جديدا لما هو معروف منذ زمن. فكما يشير الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، إن "المتاجرة بالقضية الفلسطينية كانت دائما مشروع تمويل بغطاء المقاومة".

اليوم، تتجدد الشبهات حول الاستيلاء على تبرعات جمعت باسم غزة، عبر شبكات يشتبه بارتباطها بتنظيم الإخوان.

كيف ظهرت القصة؟

لم يكن الأمر مجرد تسريب عابر، بل نتاج تقاطع شهادات، ونزاعات داخلية، وتناقضات في كشوفات التحويلات، وحذف منشورات ترويجية، ليظهر في النهاية أن الأموال التي جُمعت لغزة.. لم تصل إلى غزة.

ثم جاءت المفاجأة الكبرى: إعادة تسليط الضوء على بيان سابق لحماس نفسها يؤكد هذه الاتهامات، ويشير إلى أن جمعية "وقف الأمة" وشبكات إخوانية في تركيا استولت على نصف مليار دولار من تبرعات غزة.

هكذا تحوّل همسٌ استمر عقودا إلى كلام صريح عن "إمبراطورية تبرعات" تتحرك بين واجهات خيرية، ومنصات حشد رقمية، وأذرع إعلامية، وخطابات دينية صاخبة.

الأموال لا تصل إلى الفلسطينيين منذ عقود

وفي حديثه لبرنامج "رادار" على قناة دوت الخليج، قال الباحث والكاتب السياسي زيد الأيوبي إنه غير متفاجئ من هذه المعلومات، مؤكدا: "تاريخيا، كل التبرعات التي تجمعها حماس وقياداتها في الوطن العربي والعالم يتم نهبها ولا تصل أبدا للشعب الفلسطيني".

وأوضح الأيوبي أن الحديث عن نصف مليار دولار "يقزم القصة"، مضيفا: "هناك أموال أكثر بكثير نهبت… والمطلوب محاسبة قيادات حماس وحجز كل حساباتها والشركات والمؤسسات التابعة لها عربيا وإقليميا ودوليا".

وأشار إلى أن هذه الفضيحة خرجت للعلن بسبب "خلاف داخل حماس على توزيع الأموال"، ما دفع بعض الجهات داخل الحركة إلى فضح العملية.

ودعا الأيوبي المتبرعين إلى تحويل أموالهم حصرا عبر القنوات الرسمية الفلسطينية أو الدولية مثل الأمم المتحدة لضمان وصولها لمستحقيها، قائلا: "لا يعقل أن يخرج شخص من أي مكان يجمع تبرعات باسم فلسطين، ثم تُنهب أو تُحوّل لحسابات تخص حماس".

تساؤلات حول مصير الأموال

وتوقف الأيوبي عند تصريحات سابقة لقيادات في حماس، وعلى رأسها خالد مشعل، الذي دعا مطلع الحرب إلى "طوفان مالي" لدعم الحركة.

وقال الأيوبي: "خالد مشعل قال إن التبرعات تتضاعف… أين هي هذه الأموال اليوم؟"

وتساءل: "انظروا إلى شعبنا في غزة… الخيام غارقة والأطفال يموتون من الجوع والمستشفيات بلا إمكانيات. أين ذهبت الأموال يا حماس؟"