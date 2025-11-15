غزة.. 900 وفاة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

غزة.. 900 وفاة بسبب تأخر الإجلاء الطبيتتفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة في ظلّ الحصار والإغلاق المستمرّين للمعابر، ما أدى إلى وفاة مئات المرضى ومنع آلاف آخرين من تلقي العلاج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض في غزة توفّوا بسبب تأخر إجلائهم الطبّي لتلقي العلاج خارج القطاع، فيما لا يزال نحو 16,500 مريضاً ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم 4,000 طفل يحتاجون إلى إجلاء عاجل، محذّرة من أن "أي تأخير في حالات حرجة يعادل حكماً بالإعدام".

دعوة إلى فتح المعابر فوراً

ودعا المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى فتح جميع المعابر فوراً، والسماح بحرية الحركة الطبية والإنسانية من وإلى غزة، مؤكداً أن الإغلاق وعرقلة نقل المرضى أدّيا إلى "انهيار الوضع الصحي وتفاقم الحالات الحرجة".

وأشارت المنظمة إلى أنها نفّذت منذ مايو 2024 حوالى 119 مهمة إجلاء، نُقل خلالها أكثر من 8,000 مريض، من بينهم 5,500 طفل، فيما تعمل المستشفيات اليوم بأقل من نصف طاقتها التشغيلية بسبب النقص الحاد في الأدوية والوقود والمعدات الأساسية.

وتواصل الصحة العالمية التعاون مع جهات محلّية ودولية في محاولة لإعادة بناء النظام الصحي المنهار بفعل الحرب على القطاع.