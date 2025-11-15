نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الاحتلال يشترط نزع سلاح حماس قبل إعادة إعمار غزة وواشنطن تواصل جهود المرحلة الثانية من الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل إعادة إعمار غزة وواشنطن تواصل جهود المرحلة الثانية من الاتفاق

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ إلا بعد نزع سلاح حركة حماس، فيما تتواصل جهود واشنطن للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم عدم استعادة جميع جثامين المحتجزين.

تفاصيل شروط إعادة الإعمار

أوضح المصدر الأمني أن السلطات الإسرائيلية تشدد على ضرورة تسليم كافة الأسلحة التي تمتلكها حماس قبل السماح ببدء مشاريع إعادة الإعمار في غزة، وهو ما يمثل أحد أبرز بنود التفاهمات المطروحة بين الأطراف المعنية.

جهود واشنطن في المرحلة الثانية من الاتفاق

أفاد المصدر أن الولايات المتحدة تعمل على دفع الملف نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن إجراءات إعادة الإعمار والدعم الإنساني، رغم استمرار وجود جثامين لم يتم استعادتها بعد، وهو ما يعكس تعقيدات الملف الأمني والإنساني في الوقت ذاته.

مساعي حماس للعثور على الجثث المتبقية

من جهتها، تبذل حركة حماس جهودًا مكثفة للعثور على الجثث الثلاثة المتبقية للمحتجزين، في محاولة لإنهاء ملف الأسرى والمفقودين، وهو ما يمثل خطوة هامة لتسهيل تقدم المرحلة الثانية من الاتفاق.

الانعكاسات المحتملة على القطاع

يشير محللون إلى أن استمرار شرط نزع السلاح قبل إعادة الإعمار قد يفاقم أزمة غزة الإنسانية، حيث يبقى السكان معرضين لنقص الخدمات الأساسية والمساعدات، بينما تسعى الأطراف الدولية لتسريع الحلول التوافقية دون المساس بالشروط الأمنية لإسرائيل.