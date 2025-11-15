نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يحتفي بثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية مشاركة فاعلة وحضور شبابي يؤكد ريادته الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات مؤتمر "المجتمع المدني والشباب العربي.. شركاء لرفع التحديات"، الذي استضافته جامعة الدول العربية احتفالًا بمرور ثمانين عامًا على تأسيس الجامعة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وقدّم الهلال الأحمر المصري دعمًا لوجستيًا وتنظيميًا واسعًا عبر عشرات المتطوعين الذين شاركوا في إدارة فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاث، والتي شهدت حضورًا عربيًا كبيرًا من الوفود الشبابية وممثلي النشء العربي. كما شهد حفل الافتتاح تكريم الهلال الأحمر المصري تقديرًا لجهوده البارزة في الاستجابة لأزمة غزة.

حضور رفيع المستوى

شهد الافتتاح مشاركة عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، من بينهم:

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والمستشار بيشوي باسل ممثلًا عن قداسة البابا تواضروس، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والسفير الدكتور خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، واللواء إسماعيل الفار نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمنظمات الشبابية العربية.

تجربة مصرية رائدة في العمل الإنساني

وخلال الجلسة الافتتاحية بعنوان «العمل العربي المشترك.. تحديات وإنجازات»، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، خلال مشاركتها بمحور "المجتمع المدني والحكومات شركاء في تنفيذ الخطط التنموية"، أن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة يُعد ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات والكوارث وسد الفجوات المجتمعية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في العمل الإغاثي نموذج رائد في التنسيق والتكامل.

وأوضحت إمام أن جمعيات الهلال الأحمر في الدول العربية تُجسِّد عملًا إنسانيًا مشتركًا ظهر بوضوح في الاستجابة لأزمة غزة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات العربية وتطوير آليات العمل لضمان استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

تعزيز دور الشباب والعمل التطوعي

وخلال مشاركتها في ندوة «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، تحدثت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري عن محور التطوع، مؤكدة أنه يمثل ركيزة أساسية لبناء الأوطان وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية. وشددت على أن الشباب العربي يمتلك طاقات كبيرة يجب الاستثمار فيها، من خلال توسيع فرص المشاركة وإتاحة مساحات حقيقية لتمكينهم في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية.

دعم الأسر المنتجة وإحياء التراث

وفي إطار دعم الأسر المنتجة، شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات "مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث" و"معرض تراثي أصل عروبتي، عبر فرق المعارض وتنمية الموارد التي عرضت منتجات الحرف اليدوية التي تنفذها أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر، بما في ذلك الخيامية، المشغولات الجلدية، السجاد اليدوي، وأعمال الكروشية التي تُصنع بأيدي سيدات من الأسر المنتجة والمتدربات بمقرات الهلال الأحمر.

كما قدّمت فرق الهلال الأحمر للزائرين تعريفًا شاملًا ببرامج الشباب والفرص التطوعية المتاحة داخل الجمعية، في إطار تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الإنسانية والمجتمعية.



