تأهل إنجلترا وأوغندا وإيطاليا واليابان

تأهل إنجلترا وأوغندا وإيطاليا واليابانبلغ منتخب إنجلترا الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما FIFA قطر 2025، بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى اليوم ضمن مواجهات دور الـ32 من البطولة.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف السبق عن طريق مدافع المنتخب الكوري هوي سيوب جونغ بالخطأ في الدقيقة (28)، قبل أن يعزز ريغان هيسكي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (35).

وبهذه النتيجة، يلتقي منتخب إنجلترا في دور الـ16 مع نظيره النمساوي الذي تأهل أيضاً عقب فوزه على تونس 2-0.

وحجز منتخب أوغندا مقعده في الدور المقبل بعد تجاوزه نظيره السنغالي بهدف نظيف على ملعب محمود صوفي.

وسجل أبوبكالي والوسيمبي هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة (15)، ليتأهل منتخب أوغندا لأول مرة في تاريخه لهذه المرحلة، ويلتقي في الدور المقبل مع منتخب بوركينا فاسو الذي حقق الفوز على ألمانيا بهدف نظيف.

وفي مباراة ثالثة، تأهل المنتخب الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه على نظيره التشيكي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب محمد غانم.

وتقدم منتخب إيطاليا في النتيجة عبر لاعبه أنطونيو أرينا في الدقيقة (52)، قبل أن يضيف فاليريو ماكاروني الهدف الثاني في الدقيقة (78)، ليضرب المنتخب الإيطالي بذلك موعدا مع نظيره الأوزبكي الفائز بركلات الترجيح 4-3 على كرواتيا.

كما بلغ منتخب اليابان الدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة على ملعب بدر بلال.

وسجل أهداف المنتخب الياباني كل من هيروتو أسادا في الدقيقة (48)، وميناتو يوشيدا في الدقيقة (59)، وشوتا فوجي في الدقيقة (72).

ويقابل المنتخب الياباني في الدور المقبل نظيره الكوري الشمالي الذي تأهل بفوزه على فنزويلا 2-1.