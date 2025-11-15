نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى القانوني الشهري "القانون والحياة" بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا الأحد أولى فعاليات الملتقى القانوني الشهري "القانون والحياة" الذي ينظمه المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، في إطار مبادرة تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتبسيط المفاهيم الحقوقية لدى الجمهور.

ويتكون الملتقى من جزأين رئيسيين؛ يبدأ الجزء الأول بحوار مفتوح مع الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، ضمن فقرة "صنايعية المحاماة" التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين أجيال المحامين وإلقاء الضوء على التحديات المهنية التي تواجههم.

أما الجزء الثاني فيشهد محاضرة بعنوان "الصياغة القانونية فن بديع" يقدمها الأستاذ إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض والمحاضر القانوني ورئيس المجلس العربي للتنمية القانونية، حيث يستعرض خلالها أسس وفنون الصياغة القانونية، وأهمية الدقة والوضوح في كتابة النصوص القانونية وتأثيرها على حقوق الأفراد والمؤسسات.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار دور ساقية الصاوي في تعزيز الوعي القانوني وإتاحة المعرفة بأسلوب مبسط وعملي، انطلاقًا من إيمانها بأن القانون ليس نصوصًا جامدة، بل لغة قريبة من الناس تُفهم بعقل وتُقدَّم دون تعقيد.

وأعرب إبراهيم سعودي عن تقديره للتعاون مع ساقية الصاوي، مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة لإعادة الاعتبار إلى رسالة المحاماة وقيمها العلمية والإنسانية، ومشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المحامين والمحاميات، الشباب والرواد، إلى جانب المهتمين بصناعة القانون وفنون المرافعة والدفاع، لقضاء يوم مهني غني بالمناقشات وتبادل الخبرات.

وينعقد الملتقى بقاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.