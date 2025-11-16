نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69،483 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69،483 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

حصيلة الإصابات والمفقودين

وفقًا لبيان صادر عن المصادر الطبية ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بلغت حصيلة الإصابات 170،706 منذ بدء العدوان، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

الوضع خلال 72 ساعة الماضية

أوضح البيان أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة جثامين 17 شهيدًا (شهيدان جديدان و15 تم انتشال جثامينهم)، إضافة إلى تسجيل 3 إصابات.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 266 شهيدًا و635 مصابًا، مع انتشال 548 جثمانًا حتى الآن.