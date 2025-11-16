نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: باريس وكييف تناقشان توسيع التعاون في إنتاج المسيرات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن مسؤولين فرنسيين وأوكرانيين سيلتقون في باريس يوم الاثنين لمناقشة توسيع التعاون بين الجانبين في إنتاج الطائرات دون طيار.

وأضاف الوزير في حديث لمحطة إذاعة France Inter: "غدا، سننظم اجتماعا في باريس لأول مرة بين ممثلي منظومة إنتاج الطائرات دون طيار الأوكرانية ومنظومة إنتاج الطائرات دون طيار الفرنسية لتوسيع التعاون بين بلدينا في هذا المجال".

قبل أيام، أفادت مجلة Business Insider الأمريكية بأن شركة Atreyd زوّدت أوكرانيا بتقنيات ما يُعرف بـ "جدار الدرونات" من طراز FPV الانتحارية.

وتمثل هذه التقنية سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية من نوع FPV تنطلق من منصات أرضية لاعتراض التهديدات المكتشفة.

وأشارت المجلة إلى أن الطائرات المسيرة المكوّنة للجدار ستعمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في أبريل الماضي بأن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت استخدام طائرات من طراز HF-1 الانتحارية التي زوّدتها بها ألمانيا، والمجهزة بنظام توجيه يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي