"الاتحادية" العراقية تنهي عمل البرلمان

"الاتحادية" العراقية تنهي عمل البرلمانقررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم، إنهاء أعمال مجلس النواب (البرلمان) وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.

وذكرت المحكمة في وثيقة أن يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الـ11 من الشهر الحالي، والتي شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 56 بالمئة من الناخبين.