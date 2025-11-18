الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة

الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرةجدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغله في ريف القنيطرة جنوبي دمشق، في عدوان مباشر على الأراضي السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، وفتشت منزل أحد السوريين، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عام على الجنوب السوري، إذ كانت دورية للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية قد توغلت أمس الإثنين في محيط سد المنطرة بقرية الصمدانية الغربية، قبل أن تتابع مسارها عبر قرية العجرف وصولا إلى الصمدانية الشرقية.

وفي السياق ذاته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، الشهر الماضي، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى كثيرا على سوريا، ولا يزال يحتل الجولان ويتوغل في الأراضي السورية، إلا أن سوريا تسعى لتجنب الحرب لكونها في مرحلة بناء، وتحاول التوصل إلى اتفاق لتراجع الاحتلال عن تلك الاعتداءات.

من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الاحتلال يواصل مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، في خطوة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى استمرار توغلات الاحتلال في المنطقة العازلة بالجولان منذ سقوط النظام.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فيما تدين سوريا هذه الاعتداءات وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.