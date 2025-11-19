العالم اليوم - بالأخضر.. فستان ميلانيا يسرق الأضواء في البيت الأبيض

انتم الان تتابعون خبر بالأخضر.. فستان ميلانيا يسرق الأضواء في البيت الأبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:21 مساءً - استقبلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، حيث ظهرت بفستان سهرة أنيق باللون الأخضر من توقيع المصمّم اللبناني إيلي صعب.

واختارت ميلانيا فستانا يتميّز بطياته الكثيفة وقماشه اللامع بلون أخضر داكن يُذكّر بلون العلم السعودي.

ويُباع التصميم عبر متجر بيرغدورف غودمان بسعر 3350 دولاراً.

العشاء الرسمي في البيت الأبيض، حضرره عدد من الشخصيات البارزة، بينهم إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.

وليست هذه المرة الأولى التي تختار فيها ميلانيا ترامب تصميماً للبناني إيلي صعب، إذ ارتدت في يوليو 2018 خلال زيارة إلى بروكسل فستان أبيض بلا أكمام مع طبقة شفافة من توقيعه.

وأشاد مستخدمو "إكس" بمظهر ميلانيا، حيث علّق أحدهم: "إنها ببساطة مذهلة، لا أستطيع وصفها"، بينما أضاف آخر: "إنها فاتنة".