المؤلف محمد سورى يكشف عن كواليس مسلسل "بيت بابا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المؤلف محمد السورى إنه بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد " بيت بابا " فى مدينة الإنتاج الاعلامى وجمعت المشاهد الأولي الفنان محمد انور والفنان محمد محمود فى أولى كواليس المسلسل ومن المقرر أن يستمر تصوير المسلسل هناك عدة أسابيع وبعدها ينتقل إلى مناطق أخرى فى مدينة القاهرة.

أبرز تصريحات محمد السورى

وأضاف: “أن المسلسل يدور حول أب وأسرته وهو من نوعية الدراما الكوميدية الاجتماعية التى تتناول كل المشاكل العائلية المتشابكة فى قالب كوميدى ويحاول العمل اضفاء روح الخيال وكوميديا الموقف الذى يمتاز بها نجوم العمل منهم لا سبيل الحصر الفنان محمد أنور والفنانة انتصار والفنان محمد محمود”.

ويستكمل مؤلف العمل: المسلسل من نوعية المسلسلات الطويلة التى تتكون من خمسة وأربعون حلقة متواصلة ومن المقترح عرضه فى منتصف يناير القادم مع بداية العام الجديد.

تفاصيل المسلسل



المسلسل بطولة الفنان محمد أنور والفنان محمد محمود والفنانة انتصار وباقى من ألمع نجوم الوسط الفنى وقام على صناعة العمل بعض الكتاب الذين شاركوا معه الكتابة منهم شريف يسرى ومحمد فتحى وأنس النيلى وإشراف عام علي الكتابة: أمين جمال وإخراج: محمد عبدالرحمن حماقي.

آخر أعمال المؤلف محمد السوري

يذكر أن آخر أعمال المؤلف محمد السورى مسلسل " نقطة سودا " بطولة الفنان أحمد فهمى الذى حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ومسلسل " قتل اجباري" بطولة ركين سعد وأحمد خالد صالح من تأليف أمين جمال وحمدي التاية ومحمد السوري وإخراج محمد بكير ومسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا.