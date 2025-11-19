نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور وتشافي الونسو.. أزمة داخل ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الاسبانية عن كواليس أزمة بين فينيسيوس جونيور وتشافي الونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد بسبب ما حدث اثناء مواجهة الكلاسيكو.

كانت مباراة الكلاسيكو انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وانفعل نجم منتخب البرازيل على الجهاز الفني بقيادة تشافي الونسو اثناء تبديله.

كواليس أزمة فينيسيوس جونيور وتشافي الونسو

صــحــيــفــة °» الـ AS

حُلّت أزمة تدخل فينيسيوس المتهور في الكلاسيكو خلال 72 ساعة بفضل إدارة تشابي الهادئة والحازمة لانفجار فينيسيوس بعد استبداله.

أدرك فينيسيوس خطأه وساهم اعتذاره العلني (رغم تجاهل ذكر المدرب) في بناء جسور السلام الأولى.

المصالحة ضرورية لكنها ستستغرق وقتًا، مع التأكيد على قيم ريال مدريد التاريخية.

كلا الطرفين ملتزمان بالنجاح والفوز بالألقاب باللون الأبيض كما فعل أنشيلوتي سابقًا.

