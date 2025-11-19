أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة "دولة التلاوة" تعزيز للقوة الناعمة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ببرنامج “دولة التلاوة”، الذي أنتجته الشركة المتحدة، وبدأت بث حلقاته مؤخرًا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "لقد نجحت أسرة البرنامج في تقديم عمل أكثر من رائع، إعدادًا، وتقديمًا، وتصويرًا، وإخراجًا.

وأضاف: “تميّز المتسابقون بالموهبة وطلاوة الصوت، كما أجادت لجنة التحكيم في تعليقاتها وقراراتها، الأمر الذي جعل من البرنامج عملًا فاخرًا، يمتلئ بالمتعة والفائدة، ويتسم بالجمال والوقار”.

وتابع: “إن من شأن برنامج دولة التلاوة، الذي يسعى إلى تقديم مُبدعين جدد، أن يعزز من المدرسة المصرية للتلاوة، ويمنح القوة الناعمة المصرية قُدرة أكبر على التجديد والعطاء”.