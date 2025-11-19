الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقت عدد من الفئات بشرى سارة وذلك بعد إعلان الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز التدريس بداية من شهر نوفمبر الجاري 2025 لشاغلي وظائف هيئة التدريس الفعلي داخل الفصول، والتي سبق ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا للمعلمين.

عاجل| زيادة مرتبات هؤلاء 2000 جنيه.. وبدء الصرف في هذا الموعد

وحسب وزارة التعليم يتم صرف حافز التدريس لشاغلي هيئة التدريس داخل الفصول، وصرف حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961 المشار إليهما.

وحسب القانون، فإن القرار المنظم لصرف حافز التدريس للمعلمين، يتضمن أن تكون فئة حافز التدريس بواقع 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول نوفمبر 2025 لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026، وتزاد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر القادم 2026 ويتم صرفها شهريًا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.

ضوابط صرف حافز التدريس

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن هناك عددًا من الضوابط لصرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري 2025، بقيمة ألف جنيه لجميع المعلمين من هيئة التعليم (القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول) وشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص مع مرتبة كفء في تقدير المعلم خلال العام الدراسي الماضي، حيث جاءت الضوابط على النحو التالي:

أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».

يشترط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يومًا من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء، وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف، على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.

لا يمكن الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.