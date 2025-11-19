العالم اليوم - إسرائيل: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 11:17 مساءً - اتهم الجيش الإسرائيلي "حزب الله" بإعادة ترميم صفوفه ومنشآته على بُعد كيلومترات من إسرائيل.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويضعُ منشآت تابعة له داخل منازل المدنيين في قرية "بيت ليف" وبالقرب من مبانٍ ومنشآت مدنية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش سيدخل القرية.

واستهدفت إسرائيل الأربعاء بلدات عديدة في الجنوب اللبناني، من بينها دير كيفا وشحور وعيناتا، وقالت إنها تضمُ مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله.

وذكرت مراسلة "دوت الخليج"، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مبنى في بلدة شحور جنوبي لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنذارا إلى سكان مبان في قريتين في جنوب لبنان مطالبا بإخلائها قبل توجيه ضربات.

وكانت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة في صيدا، الثلاثاء، موقعة قتلى وجرحى.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية فرنسية في 27 نوفمبر 2024، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم إسرائيل حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم حزب الله مؤخرا بمحاولة إعادة بناء قدراته وتسليح نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه شنّ الثلاثاء غارة على عنصرين من حزب الله في منطقتي بنت جبيل وبليدا جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتلهما.