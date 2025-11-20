العالم اليوم - إنفيديا تتوقع 65 مليار دولار إيرادات في الربع الأخير

انتم الان تتابعون خبر إنفيديا تتوقع 65 مليار دولار إيرادات في الربع الأخير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 06:28 صباحاً - تجاوزت مبيعات شركة إنفيديا من رقائق الحوسبة التي تُغذي الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي التوقعات المرتفعة التي وضعها محللو سوق الأسهم، وهو ما قد يُخفف من حدة القلق الأخير بشأن تحول طفرة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى انهيار يطيح بالشركة الأكثر قيمة في العالم.

وشكلت النتائج ربع السنوية التي أعلنتها الشركة في وقت متأخر من الأربعاء مؤشرا على الإنفاق المحموم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذي يُغذي سوق الأسهم وجزءا كبيرا من الاقتصاد الكلي منذ أن أطلقت أوبن أيه.آي منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي قبل ثلاث سنوات.

كانت إنفيديا المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع، إذ أصبحت معالجاتها لا غنى عنها لبناء مصانع الذكاء الاصطناعي اللازمة لتمكين ما يفترض أن يكون التحول الأكثر دراماتيكية في التكنولوجيا منذ أن أطلقت آبل هاتفها الذكي آيفون في عام 2007.

وارتفع صافي الربح في الربع الثالث الذي انتهى في أواخر أكتوبر، بنسبة 65 بالمئة على أساس سنوي إلى 31,9 مليار دولار، وفق الشركة، وهو رقم لاقى ترحيبا في بورصة وول ستريت حيث ارتفع سهم إنفيديا بأكثر 5 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق في وول ستريت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في بيان الأداء إن "مبيعات بلاكويل تجاوزت التوقعات، وتم بيع وحدات معالجة الرسومات السحابية بالكامل"، في إشارة إلى أحدث طراز من رقائقها المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف هوانغ "تشهد بيئة الذكاء الاصطناعي توسعا سريعا، مع ظهور المزيد من صناع نماذج الأساس الجدد، والمزيد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المزيد من القطاعات وفي المزيد من البلدان".

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت موجة من المشاعر التي تشير إلى أن التوقعات العالية للذكاء الاصطناعي ربما أصبحت سطحية للغاية، مما يمهد الطريق لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات القطاع، قد يكون بنفس دراماتيكية الصعود الذي حول إنفيديا من شركة قيمتها أقل من 400 مليار دولار قبل ثلاث سنوات إلى شركة قيمتها 4.5 تريليون دولار اليوم.

يبدو أن تقرير إنفيديا للربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 أكتوبر، سيثير الآن شعورا بالارتياح بين أولئك الذين يخشون أسوأ السيناريوهات.

وتتوقع الشركة الأكثر قيمة في العالم أن تبلغ مبيعات الربع الرابع من العام المالي 65 مليار دولار، بزيادة أو نقصان في حدود اثنين بالمئة، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 61.66 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.