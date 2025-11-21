نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية كضمانات أمنية لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الضمانات الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، حسب خطة السلام، لا تتضمن مساعدات عسكرية.

وأكدت الصحيفة أن الخطة الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا "لا يوجد فيها التزام من واشنطن بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة".

ووفقا لـ "وول ستريت جورنال"، فإن الضمانات الأمنية تشمل المساعدة في مجالات الاستخبارات واللوجستيات، بالإضافة إلى "إجراءات أخرى تبدو مناسبة" بعد التشاور مع الحلفاء.

الخطة الأمريكية للتسوية

كتب موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع اتفاقية سلام تتكون من 28 نقطة، مقسمة إلى أربع فئات: السلام، وضمانات لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة لحلف "الناتو"، والأمن في أوروبا، والعلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة.

وفي اليوم السابق، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن واشنطن تجري مفاوضات مع كلا البلدين.

ووفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، تنص الخطة على نقل كامل أراضي دونباس إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وتجميد معظم خط التماس في مناطق زابوروجيه وخيرسون، والاعتراف الرسمي بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية.

بالإضافة إلى ذلك، سترفع واشنطن العقوبات عن موسكو وتقلص المساعدات العسكرية لكييف، التي ستقلص بدورها عدد قواتها العسكرية. وسيتم حظر نشر القوات والأسلحة الأجنبية في أوكرانيا التي يمكنها ضرب عمق روسيا.

كما سيتم الإعلان عن اللغة الروسية كلغة رسمية، وستمنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو وضعا قانونيا.

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقع فلاديمير زيلينسكي الوثيقة قبل 27 نوفمبر.

كما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه منذ لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، لم تطرأ أي مستجدات بشأن حل النزاع. علاوة على ذلك، لم تتلق موسكو رسميا أي شيء، ولم تكن هناك مناقشة جوهرية لنقاط الخطة.