نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ريال مدريد.. برشلونة كاد أن يضم كورتوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خافيير بورداس، نائب رئيس نادي برشلونة السابق، عن أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الحالي، كان قريبا جدا من الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني قبل انتقاله إلى الميرينجي في 2018 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأشار بورداس، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة رحبت بفكرة التعاقد مع كورتوا، وأن هناك متابعة دقيقة لأدائه، ورأى بعض المسؤولين أن ضمه سيكون خطوة جيدة لدعم حراسة المرمى.

لكن اللجنة الفنية بالنادي كانت لها الكلمة الأخيرة، ورفضت التعاقد مع كورتوا في ذلك الوقت، ما فتح الطريق لاحقًا أمام انتقاله إلى ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الحالي للفريق، في صيف 2014 من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو، ليصبح الحارس الأساسي للفريق بعد ذلك.

