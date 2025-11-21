نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز، وبذل أقصى جهد، من أجل تحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات.

وشرح أحمد عبد الرؤوف العديد من الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الخاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

