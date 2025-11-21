نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة لاعب الزمالك قبل مواجهة زيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز أحمد ربيع، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

