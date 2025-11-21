نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب هاري ماجواير عن مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن المدافع هاري ماجواير لن يكون قادرا على المشاركة في مواجهة فريقه المقبلة ضد إيفرتون، المقررة يوم الإثنين ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: «ماجواير لن يلعب أمام إيفرتون، وبالنسبة لبينجامين سيسكو فسوف يغيب لعدة أسابيع. الإصابة ليست خطيرة، لكن علينا توخي الحذر».

وأضاف المدرب البرتغالي: «الفريق يواجه عددا من الإصابات، لكنها لن تؤثر على أدائنا في الدوري مثل الموسم الماضي. رغم ضيق الوقت بعد فترة التوقف الدولي، أثق تماما في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيفرتون».

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

