إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي ورؤية جديدة لمؤلفاته بتوقيع هاني فرحات

أحمد جودة - القاهرة - ليلة إستثنائية يستعيد فيها المايسترو هاني فرحات بقيادته للأوركسترا الملكي البريطاني روائع الموسيقار الخالد عمار الشريعي في حفل ضخم يقام يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري بمسرح بانوراما الأهرامات تحت سفح الأهرامات حيث يحكي التاريخ حضارة الفراعنة وفنونهم من الأجداد وحتي الأحفاد.



الحفل يأتي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان صدي الأهرامات التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" الذي يضم نخبة من نجوم الموسيقي والغناء العالميين والعرب

الحفل يتصدر سلسلة الحفلات الأكثر إقبالًا جماهيريا بسبب حالة الشغف الشديد لمتابعة الرؤية الجديدة التي وضعها المايسترو هاني فرحات لمؤلفات الموسيقار خالد الذكر عمار الشريعي.



عبر المايسترو هاني فرحات عن مشاركته في الحفل وقال: لحظة تشبه الحُلم… أن أقود هذا الحفل الاستثنائي تكريمًا للموسيقى العظيم عمّار الشريعي بمشاركة الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية، وأمام أهرامات مصر العظيمة. شرف يفوق الوصف، وذكريات ستبقى نابضة في القلب إلى الأبد.



من جانبها أكدت الجهة المنظمة للمهرجان في الإعلان عن الحفل أن الجمهور سيكون مع حفل ومايسترو إستثنائي قاد في السنوات الأخيرة أهم أوركسترات العالم وهو أول مايسترو عربي يقف علي مسرح أوبرا سيدني التاريخي ليقود أوركسترا سيدني الفيلهارموني في حفل كان حديث الأوساط الموسيقية والإعلامية في العالم.