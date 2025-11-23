العالم اليوم - نتنياهو عن ضرب غزة: قرارنا مستقل عن أي أحد

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو عن ضرب غزة: قرارنا مستقل عن أي أحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن قرار شن هجمات على قطاع غزة "مستقل"، في إشارة على ما يبدو إلى تقارير قالت إن إسرائيل حصلت على ضوء أميركي أخضر، السبت.

وتعرضت الهدنة في غزة لانتكاسة جديدة، السبت، مع سقوط 24 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في القطاع.

وقالت إسرائيل إن غاراتها "تأتي ردا على هجوم لحماس"، معلنة القضاء على 5 من كوادر الحركة.

ويشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية بوتيرة متزايدة منذ الأربعاء، بعد أن اتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، بعد عامين من الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إنه "ضرب أهدافا لحماس بعدما أطلق إرهابي مسلح النار في اتجاه جنوده وعبر الخط الأصفر"، الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

والأحد قال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن "حماس لا تكف عن انتهاك وقف إطلاق النار، ونحن نتصرف بناء على ذلك، مستقلين عن أي أحد".

وأضاف: "كانت هناك عدة محاولات من جانبها لاختراق أراضينا وراء الخط الأصفر ومحاولة إيذاء جنودنا. أحبطناها بقوة هائلة ورددنا عليها ودفعت ثمنا باهظا للغاية. قضينا على عدد كبير من الإرهابيين، وكذلك على إرهابيين ألقينا القبض عليهم من أنفاق رفح".

واعتبر نتنياهو أن "كل ما يقال عن ضرورة الحصول على موافقة على هذا من جهة أو أخرى هو مجرد كذب محض. نحن نعمل بشكل مستقل عن أي جهة".

وقال: "يتخذ الجيش الإجراءات الفورية لإحباط الهجمات تلقائيا، أما الردود فتمر عبر وزير الدفاع وتصل إلي في النهاية، ونتخذ القرار بمعزل عن أي عامل، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر. إسرائيل مسؤولة عن أمنها".

كما أكد أن إسرائيل "ستواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة فرض تهديده علينا".

وتابع: "نواصل ضرب الإرهاب على جبهات متعددة. في نهاية هذا الأسبوع هاجم الجيش لبنان، وسنواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدرته على تهديدنا".