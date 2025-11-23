محافظة شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب... اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - أنهت محافظة شمال سيناء استعداداتها لانتخابات مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الثانية، والتي ستُجرى على مدي يومين الاثنين والثلاثاء القادمين ، لاختيار مرشحين عن الدائرتين الأولى والثانية، والتي يتنافس فيها 12 مرشحًا بنظام الفردي، بجانب القائمة الوطنية لائتلاف الأحزاب السياسية والتي تضم 5 مرشحين.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ، أن جميع الجهات المعنية جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تدخل.

واشار المحافظ، إلىانه تم الانتهاء من تحديد اللجان الانتخابية وتأمين وصول التيار الكهربي لمقار اللجان الانتخابية بتوفير مولدات كهربائية بديلة لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربي، وتوفير الإضاءة الكافية داخل محيط اللجان وتوفير المياه.

وشدد "مجاور" على توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، بجانب توفير كراسٍ متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وإنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخروج المشهد الانتخابي في شمال سيناء بصورة تليق بالمحافظة.

ودعا محافظ شمال سيناء، المواطنين للخروج والمشاركة بالانتخابات البرلمانيه في مختلف لجان المحافظة، والإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يرونه مناسبًا.

وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم منح المدارس التي بها لجان انتخابية، وعددها 34 مدرسة، إجازة لمدة 4 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وذلك حتى انتهاء الفرز وتجميع الصناديق وعودتها إلى اللجنة العامة.

ويشارك في خوض المنافسة بالدائرة الأولى المرشح عن حزب مستقبل وطن أحمد القصلي، وعزمي أبو مليح عن حزب المؤتمر، وصالح أبو رياش مستقل، وشريف عرفات مستقل، وسامح الطيار مستقل.

كماةيتنافس في الدائرة الثانية مرشح حزب الجبهة الوطنية موسى عكيرش، وسامي كامل مستقل، ومحمد منصور مستقل، وياسر الرديسي مستقل، وإبراهيم غوينم مستقل، وعبد الكريم أبو ناجح مستقل، وطه سالم مستقل.

وتضم القائمة الوطنية لائتلاف الأحزاب السياسية كلًا من المرشحين: سعيد العماري (حزب مستقبل وطن)، وإبراهيم أبو شعيرة (حزب حماة الوطن)، وعلى الجعيل (حزب الجبهة الوطنية)، وفاطمة الصادق (حزب الجبهة الوطنية)، وإيمان الشريف (حزب حماة الوطن).

و تضم محافظة شمال سيناء لجنة عامة مقرها الصالة المغطاة باستاد العريش الرياضي، وعدد 2 دائرتين انتخابيتين: الدائرة الأولى (العريش–الشيخ زويد–رفح) مقرها قسم أول العريش ، والدائرة الثانية (بئر العبد–نخل–الحسنة) مقرها قسم شرطة الحسنة

كما تضم محافظة شمال سيناء 11 قسمًا و41 مركزًا انتخابيًا و48 لجنة انتخابية، ويبلغ إجمالي الناخبين نحو 317.767 ناخبًا تقريبًا.