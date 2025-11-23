أخبار مصرية

اليوم .. ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية بـ 25 قرشا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 23-11-2025,  بشكل مفاجئ 25 قرشا.

وسجل سعر الدولار فى البنك المصري، 47.65 جنيه للشراء، 47.75 للبيع, وبالبنك المركزي المصري  47.38 جنيه للشراء،  47.52 للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.65 جنيه للشراء.
- 47.75 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.53 جنيه للشراء.

- 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.67 جنيه للشراء.

- 47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.61 جنيه للشراء.

- 47.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

- 47.40 جنيه للشراء
- 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.40 جنيه للشراء.
- 47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 47.68  جنيه للشراء .
- 47.78 جنيه للبيع .

