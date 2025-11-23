اليوم .. ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية بـ 25 قرشا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 23-11-2025, بشكل مفاجئ 25 قرشا.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، 47.65 جنيه للشراء، 47.75 للبيع, وبالبنك المركزي المصري 47.38 جنيه للشراء، 47.52 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
- 47.65 جنيه للشراء.
- 47.75 جنيه للبيع.
- 47.53 جنيه للشراء.
- 47.63 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 47.67 جنيه للشراء.
- 47.77 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
- 47.61 جنيه للشراء.
- 47.71 جنيه للبيع.
- 47.40 جنيه للشراء
- 47.50 جنيه للبيع
- 47.40 جنيه للشراء.
- 47.50 جنيه للبيع.
- 47.68 جنيه للشراء .
- 47.78 جنيه للبيع .