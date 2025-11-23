نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تلقي بيان مصر في الدورة ٢١ لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة كلمة مصر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد حاليًا في الرياض.

وهنأت الدكتورة منال عوض معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإنتخابه رئيسًا للمؤتمر.

كما هنأت وزيرة التنمية المحلية، السيد "جيرد مولر" على إعادة انتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، حيث أشادت بما بذله المدير العام من جهود حثيثة خلال فترة ولايته الأولى من أجل زيادة مساهمة المنظمة في دعم مساعي الدول النامية من أجل تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية.